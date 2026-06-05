Ciné-Mémoire »La ragazza di Bube » Gourdon
Ciné-Mémoire »La ragazza di Bube » Gourdon vendredi 5 juin 2026.
Gourdon
Ciné-Mémoire »La ragazza di Bube »
Cinéma l’Atalante Gourdon Lot
Tarif : 4 – 4 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:30:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Présenté et animé par Guy Fillion
Présenté et animé par Guy Fillion.
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Cinéma l’Atalante Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 32 23 85
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English :
Presented and moderated by Guy Fillion
L’événement Ciné-Mémoire »La ragazza di Bube » Gourdon a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Gourdon
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