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Ciné-Mémoire  »La ragazza di Bube » Gourdon

Ciné-Mémoire  »La ragazza di Bube » Gourdon

Ciné-Mémoire  »La ragazza di Bube » Gourdon vendredi 5 juin 2026.

Adresse : Cinéma l'Atalante

Ville : 46300 Gourdon

Département : Lot

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 4 4 Général

Gourdon

Ciné-Mémoire  »La ragazza di Bube »

Cinéma l’Atalante Gourdon Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:30:00
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

Présenté et animé par Guy Fillion

Présenté et animé par Guy Fillion.

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Cinéma l’Atalante Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 32 23 85 

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English :

Presented and moderated by Guy Fillion

L’événement Ciné-Mémoire  »La ragazza di Bube » Gourdon a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Gourdon

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