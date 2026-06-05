Gourdon

Ciné-Mémoire »La ragazza di Bube »

Cinéma l’Atalante Gourdon Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Présenté et animé par Guy Fillion

Présenté et animé par Guy Fillion.

.

Cinéma l’Atalante Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 32 23 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Presented and moderated by Guy Fillion

L’événement Ciné-Mémoire »La ragazza di Bube » Gourdon a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Gourdon