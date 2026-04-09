Exposition Cré’art-46 Gourdon
Exposition Cré’art-46 Gourdon samedi 27 juin 2026.
Gourdon
Exposition Cré’art-46
Église des Cordeliers Gourdon Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-07-11 19:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Photographie, art du sable, céramique d'art, encre de chine, peinture, crânes d'animaux décorés, sculpture, …
Photographie, art du sable, céramique d'art, encre de chine, peinture, crânes d'animaux décorés, sculpture, …. des créations uniques à découvrir sans modération!
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Église des Cordeliers Gourdon 46300 Lot Occitanie
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English :
Photography, sand art, ceramic art, Indian ink, painting, decorated animal skulls, sculpture, …
L’événement Exposition Cré’art-46 Gourdon a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Gourdon
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