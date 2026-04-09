Gourdon

Exposition Cré’art-46

Église des Cordeliers Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-07-11 19:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Photographie, art du sable, céramique d'art, encre de chine, peinture, crânes d'animaux décorés, sculpture, …

Photographie, art du sable, céramique d'art, encre de chine, peinture, crânes d'animaux décorés, sculpture, …. des créations uniques à découvrir sans modération!

.

Église des Cordeliers Gourdon 46300 Lot Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Photography, sand art, ceramic art, Indian ink, painting, decorated animal skulls, sculpture, …

L’événement Exposition Cré’art-46 Gourdon a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Gourdon