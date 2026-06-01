Inauguration Yes Yes Padel à Gourdon Gourdon
Inauguration Yes Yes Padel à Gourdon Gourdon samedi 20 juin 2026.
Gourdon
Inauguration Yes Yes Padel à Gourdon
780 Chemin de Mont Marsis Gourdon Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Le padel débarque à Gourdon les terrains sont ouverts, place à la grande inauguration
Le padel débarque à Gourdon les terrains sont ouverts, place à la grande inauguration
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780 Chemin de Mont Marsis Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 27 01 10
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English :
Paddleball arrives in Gourdon: the courts are open, time for the grand inauguration
L’événement Inauguration Yes Yes Padel à Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Gourdon
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