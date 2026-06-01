Gourdon

Inauguration Yes Yes Padel à Gourdon

780 Chemin de Mont Marsis Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Le padel débarque à Gourdon les terrains sont ouverts, place à la grande inauguration

Le padel débarque à Gourdon les terrains sont ouverts, place à la grande inauguration

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780 Chemin de Mont Marsis Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 27 01 10

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English :

Paddleball arrives in Gourdon: the courts are open, time for the grand inauguration

L’événement Inauguration Yes Yes Padel à Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Gourdon