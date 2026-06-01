Fête de la Musique avec »A lot of songs » à Gourdon Gourdon
Fête de la Musique avec »A lot of songs » à Gourdon Gourdon samedi 20 juin 2026.
Gourdon
Fête de la Musique avec »A lot of songs » à Gourdon
Place de la Poste Gourdon Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 11:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Que la Musique résonne dans le coeur de la cité! La chorale ''A lot of songs'', dirigée par Sophie Alexander vous donne rendez-vous sur la place de la Poste!
Que la Musique résonne dans le coeur de la cité! La chorale ''A lot of songs'', dirigée par Sophie Alexander vous donne rendez-vous sur la place de la Poste!
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Place de la Poste Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 26 99 18 51
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English :
Let Music resonate in the heart of the city! The ''A lot of songs'' choir, directed by Sophie Alexander, invites you to join them on the Place de la Poste!
L’événement Fête de la Musique avec »A lot of songs » à Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Gourdon
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