Gourdon

Ciné-Concert Soirée Concert et Film »Nous l’Orchestre »

Boulevard des Martyrs Gourdon Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Séance précédée de la prestation de l'École de Musique de la Communauté des Communes Quercy-Bouriane.

Séance précédée de la prestation de l'École de Musique de la Communauté des Communes Quercy-Bouriane.

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Boulevard des Martyrs Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 32 23 85

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English :

Preceded by a performance by the École de Musique de la Communauté des Communes Quercy-Bouriane

L’événement Ciné-Concert Soirée Concert et Film »Nous l’Orchestre » Gourdon a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Gourdon