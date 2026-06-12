Ciné-Concert Soirée Concert et Film »Nous l’Orchestre » Gourdon
Ciné-Concert Soirée Concert et Film »Nous l’Orchestre » Gourdon vendredi 19 juin 2026.
Gourdon
Ciné-Concert Soirée Concert et Film »Nous l’Orchestre »
Boulevard des Martyrs Gourdon Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Séance précédée de la prestation de l'École de Musique de la Communauté des Communes Quercy-Bouriane.
Séance précédée de la prestation de l'École de Musique de la Communauté des Communes Quercy-Bouriane.
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Boulevard des Martyrs Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 32 23 85
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English :
Preceded by a performance by the École de Musique de la Communauté des Communes Quercy-Bouriane
L’événement Ciné-Concert Soirée Concert et Film »Nous l’Orchestre » Gourdon a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Gourdon
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