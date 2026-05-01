Lectures et Contes »La vache tachetée et autres contes cruels » Place Poujade Gourdon
Lectures et Contes »La vache tachetée et autres contes cruels » Place Poujade Gourdon vendredi 29 mai 2026.
Gourdon
Lectures et Contes »La vache tachetée et autres contes cruels »
Place Poujade Biibliothèque Intercommunale de Gourdon Gourdon Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
d'après Octave Mirbeau par la Cie Gaf'Alu de l’humour à la dérision en passant par la subversion, Lionel Jamon déroule de surprenants textes oralisés d’Octave Mirbeau avec beaucoup de talent
d'après Octave Mirbeau par la Cie Gaf'Alu de l’humour à la dérision en passant par la subversion, Lionel Jamon déroule de surprenants textes oralisés d’Octave Mirbeau avec beaucoup de talent. Les rires grinçants, de ces récits à peine naïf, viennent troubler la tranquillité de tout un chacun…
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Place Poujade Biibliothèque Intercommunale de Gourdon Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92 biblioccqb@gmail.com
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English :
d'après Octave Mirbeau par la Cie Gaf'Alu de l?from humor to derision to subversion, Lionel Jamon unfolds Octave Mirbeau?s surprising oral texts with great talent
L’événement Lectures et Contes »La vache tachetée et autres contes cruels » Gourdon a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Gourdon
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