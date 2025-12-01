Après-midi jeux en famille Place Noël Poujade Gourdon
Après-midi jeux en famille
Place Noël Poujade Ludothèque 1er étage de la MJC Gourdon Lot
Gratuit
Début : 2025-12-17 14:00:00
fin : 2025-12-17 17:30:00
2025-12-17
Venez passer un après-midi en famille à jouer ensemble, aussi bien pour les petits que les grands !
Place Noël Poujade Ludothèque 1er étage de la MJC Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 74 90 47 93 citeparent@mjcgourdon.fr
English :
Come and spend an afternoon playing together as a family, for young and old alike!
