Après-midi jeux en famille Place Noël Poujade Gourdon

Après-midi jeux en famille

Place Noël Poujade Ludothèque 1er étage de la MJC Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 14:00:00

fin : 2025-12-17 17:30:00

Date(s) :

2025-12-17

Venez passer un après-midi en famille à jouer ensemble, aussi bien pour les petits que les grands !

Place Noël Poujade Ludothèque 1er étage de la MJC Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 74 90 47 93 citeparent@mjcgourdon.fr

English :

Come and spend an afternoon playing together as a family, for young and old alike!

