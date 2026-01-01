Manefa en Concert Gourdon
Manefa en Concert Gourdon vendredi 30 janvier 2026.
Manefa en Concert
Place Noël Poujade Gourdon Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 18:30:00
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Posée sur son île, Manefa puise dans ce que la vie a de brutal et de doux.
Néo-folk onirique, elle navigue avec émerveillement dans un labyrinthe existentiel
Posée sur son île, Manefa puise dans ce que la vie a de brutal et de doux.
Néo-folk onirique, elle navigue avec émerveillement dans un labyrinthe existentiel. Posez-vous près d’elle et plongez dans cet océan des possibles.
Place Noël Poujade Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92 bibliotheque@ccqb.fr
English :
Poised on her island, Manefa taps into what’s rough and smooth about life.
Wonderful neo-folk, she navigates an existential labyrinth with wonder
