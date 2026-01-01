Manefa en Concert Gourdon

Manefa en Concert

Place Noël Poujade Gourdon Lot

2026-01-30 18:30:00

2026-01-30

Posée sur son île, Manefa puise dans ce que la vie a de brutal et de doux.

Néo-folk onirique, elle navigue avec émerveillement dans un labyrinthe existentiel. Posez-vous près d'elle et plongez dans cet océan des possibles.

Place Noël Poujade Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92 bibliotheque@ccqb.fr

English:

Poised on her island, Manefa taps into what's rough and smooth about life.

Wonderful neo-folk, she navigates an existential labyrinth with wonder

