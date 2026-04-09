Gourdon

Concert Requiem pro Silentio par l’ensemble vocal Le Remède de Fortune

Eglise Saint-Pierre Gourdon Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 20:00:00

fin : 2026-05-11

Date(s) :

2026-05-11

L'ensemble vocal "le Remède de Fortune", composé de 7 chanteurs et orgue, donne en première mondiale un concert "Requiem pro Silentio" de Frank Hartmann

L'ensemble vocal "le Remède de Fortune", composé de 7 chanteurs et orgue, donne en première mondiale un concert "Requiem pro Silentio" de Frank Hartmann

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Eglise Saint-Pierre Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 76 97 34 32

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English :

The vocal ensemble "le Remède de Fortune", composed of 7 singers and organ, gives a world premiere concert: "Requiem pro Silentio" by Frank Hartmann

L’événement Concert Requiem pro Silentio par l’ensemble vocal Le Remède de Fortune Gourdon a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Gourdon