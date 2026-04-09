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Concert Requiem pro Silentio par l’ensemble vocal Le Remède de Fortune Gourdon

Concert Requiem pro Silentio par l’ensemble vocal Le Remède de Fortune Gourdon

Concert Requiem pro Silentio par l’ensemble vocal Le Remède de Fortune Gourdon lundi 11 mai 2026.

Adresse : Eglise Saint-Pierre

Ville : 46300 Gourdon

Département : Lot

Début : lundi 11 mai 2026

Fin : lundi 11 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 10 10 Général

Gourdon

Concert Requiem pro Silentio par l’ensemble vocal Le Remède de Fortune

Eglise Saint-Pierre Gourdon Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 20:00:00
fin : 2026-05-11

Date(s) :
2026-05-11

L'ensemble vocal "le Remède de Fortune", composé de 7 chanteurs et orgue, donne en première mondiale un concert "Requiem pro Silentio" de Frank Hartmann

L'ensemble vocal "le Remède de Fortune", composé de 7 chanteurs et orgue, donne en première mondiale un concert "Requiem pro Silentio" de Frank Hartmann

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Eglise Saint-Pierre Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 76 97 34 32 

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English :

The vocal ensemble "le Remède de Fortune", composed of 7 singers and organ, gives a world premiere concert: "Requiem pro Silentio" by Frank Hartmann

L’événement Concert Requiem pro Silentio par l’ensemble vocal Le Remède de Fortune Gourdon a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Gourdon

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