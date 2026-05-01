Gourdon

Lecture La rose est ma demeure lecture de poésie orientale »

Place Noël Poujade Bibliothèque Intercommunale de Gourdon Gourdon Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Les Semeurs de Mots proposent une lecture autour de la poésie orientale

Les Semeurs de Mots proposent une lecture autour de la poésie orientale. Conçue comme un vagabondage parmi les jardins d'Orient où s'exhale le parfum des orangers, se chante l'amour de la bien aimée, l'ivresse des sens ou la tristesse de l'exilé.

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Place Noël Poujade Bibliothèque Intercommunale de Gourdon Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92 biblioccqb@gmail.com

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English :

Les Semeurs de Mots offer a reading based on oriental poetry

L’événement Lecture La rose est ma demeure lecture de poésie orientale » Gourdon a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Gourdon