Rencontre culturelle de théâtre Tombé du camion par la Cie Les Paupières Mobiles CCAS Gourdon mardi 7 juillet 2026.

Gourdon

Rencontre culturelle de théâtre Tombé du camion par la Cie Les Paupières Mobiles

CCAS 642 Chemin de Montmarsis Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 21:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Tombé du camion explore les liens entre l'intime et le collectif, la petite histoire et la grande révolte, et la manière dont une communauté humaine peut initier une transformation politique.

Tombé du camion explore les liens entre l'intime et le collectif, la petite histoire et la grande révolte, et la manière dont une communauté humaine peut initier une transformation politique.

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CCAS 642 Chemin de Montmarsis Gourdon 46300 Lot Occitanie admin@paupieresmobiles.fr

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English :

Tomb%E9 du camion explores the connections between the personal and the collective, between small-scale stories and large-scale revolts, and the way in which a human community can bring about political transformation.

L’événement Rencontre culturelle de théâtre Tombé du camion par la Cie Les Paupières Mobiles Gourdon a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Gourdon