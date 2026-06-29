Rencontre avec l’autrice Réjane Édouard Librairie Des Livres et Vous Gourdon samedi 4 juillet 2026.

Gourdon

Rencontre avec l’autrice Réjane Édouard

Librairie Des Livres et Vous 26 Boulevard Mainiol Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:30:00

fin : 2026-07-04 12:30:00

Date(s) :

2026-07-04

La librairie Des Livres et Vous accueille Réjane Édouard, à l'occasion de la sortie de son nouveau roman Gourdon, le gardien du secret

La librairie Des Livres et Vous accueille Réjane Édouard, à l'occasion de la sortie de son nouveau roman Gourdon, le gardien du secret.

" Gourdon. Un château disparu. Un symbole oublié.

Claire Morel, archéologue passionnée, découvre un coffre mystérieux dont le contenu pourrait bouleverser le cours de l’Histoire.

Cependant, certaines révélations s’avèrent dangereuses… et certains secrets devraient demeurer enfouis.

Entre énigmes anciennes, trahisons inattendues et dangers mortels, Claire devra affronter ses peurs et faire un choix impossible préserver le passé ou révéler la vérité au monde."

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Librairie Des Livres et Vous 26 Boulevard Mainiol Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 75 79 61 43 deslivresetvous.gourdon@gmail.com

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English :

The bookstore Des Livres et Vous welcomes R%E9jane %C9douard to celebrate the release of her new novel Gourdon, the Keeper of Secrets

L’événement Rencontre avec l’autrice Réjane Édouard Gourdon a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Gourdon