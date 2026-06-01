Bouriathlon de Gourdon Kiosque à musique Gourdon

Gourdon

Bouriathlon de Gourdon

Kiosque à musique Allées de la République Gourdon Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 14:00:00

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-29

Le défi de l'année à ne rater sous aucun prétexte ! Compétition, déguisements, bonne humeur sont de mise ! On vous attend nombreuses et nombreux pour un moment de convivialité partagé pour ce 22ème Bouriathlon !

Le défi de l'année à ne rater sous aucun prétexte ! Compétition, déguisements, bonne humeur sont de mise ! On vous attend nombreuses et nombreux pour un moment de convivialité partagé pour ce 22ème Bouriathlon !

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Kiosque à musique Allées de la République Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 47 24 22 80 barbourians.fr@gmail.com

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English :

The challenge of the year, not to be missed! Competition, masquerade costume and good spirits are the order of the day! We look forward to seeing many of you at the 22nd Bouriathlon!

L’événement Bouriathlon de Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Gourdon