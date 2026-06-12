Gourdon

Spectacle clownesque à Gourdon

Place du Sénéchal Gourdon Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Manoche Le Piston, enfant croisé de Bourvil et de Raymond Devos, nous entraîne dans une désopilante et poétique virée musicale

Manoche Le Piston, enfant croisé de Bourvil et de Raymond Devos, nous entraîne dans une désopilante et poétique virée musicale. Tendre clown accroché à son instrument, Manoche jongle subtilement avec les mots qui se jouent de lui. Empêtré dans ses mots et dans son corps, il bouscule nos certitudes et nos préjugés avec verve, humour, musique et poésie. Plus qu'un simple divertissement, faire rire sans avilir…

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Place du Sénéchal Gourdon 46300 Lot Occitanie

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English :

Manoche Le Piston, child of Bourvil and Raymond Devos, takes us on a hilarious and poetic musical journey

L’événement Spectacle clownesque à Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Gourdon