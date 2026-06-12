Journée portes ouvertes du rucher école de Gourdon Rucher école de Gourdon Gourdon samedi 13 juin 2026.

Gourdon

Journée portes ouvertes du rucher école de Gourdon

Rucher école de Gourdon 224 chemin des Jardins Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

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Rucher école de Gourdon 224 chemin des Jardins Gourdon 46300 Lot Occitanie labeille.en.bouriane@gmail.fr

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English :

Discover the fascinating world of bees

L’événement Journée portes ouvertes du rucher école de Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Gourdon