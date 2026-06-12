Journée portes ouvertes du rucher école de Gourdon Rucher école de Gourdon Gourdon
Journée portes ouvertes du rucher école de Gourdon Rucher école de Gourdon Gourdon samedi 13 juin 2026.
Gourdon
Journée portes ouvertes du rucher école de Gourdon
Rucher école de Gourdon 224 chemin des Jardins Gourdon Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
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Rucher école de Gourdon 224 chemin des Jardins Gourdon 46300 Lot Occitanie labeille.en.bouriane@gmail.fr
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L’événement Journée portes ouvertes du rucher école de Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Gourdon
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