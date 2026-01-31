Summer Yoga avec AnneCha Gourdon
Summer Yoga avec AnneCha Gourdon lundi 6 juillet 2026.
Gourdon
Summer Yoga avec AnneCha
Lac Ecoute s’il Pleut Gourdon Lot
Tarif : 15 – 15 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 18:45:00
fin : 2026-08-06 20:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-09 2026-07-13 2026-07-16 2026-07-20 2026-07-23 2026-07-27 2026-07-30 2026-08-03 2026-08-06 2026-08-10 2026-08-13 2026-08-17 2026-08-20
Profitez des cours de yoga de l’été avec AnneCha
Profitez des cours de yoga de l’été avec AnneCha. Le Summer Yoga Flow se déroule en plein air, à l’ombre des grands arbres du Lac Écoute s’il Pleut. Une parenthèse de bien-être accessible à tous, avec la possibilité de participer à un ou plusieurs cours selon vos envies tout au long de la saison estivale.
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Lac Ecoute s’il Pleut Gourdon 46300 Lot Occitanie
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English :
Enjoy summer yoga classes with AnneCha
L’événement Summer Yoga avec AnneCha Gourdon a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Gourdon
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