Exposition Sous la surface, beauté et désillusion de Salton Sea Californie Place Poujade Gourdon
Exposition Sous la surface, beauté et désillusion de Salton Sea Californie Place Poujade Gourdon jeudi 2 juillet 2026.
Gourdon
Exposition Sous la surface, beauté et désillusion de Salton Sea Californie
Place Poujade Biibliothèque Intercommunale de Gourdon Gourdon Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-07-02
par la photographe Krista Bogg.
"Premier voyage
par la photographe Krista Bogg.
"Premier voyage. En apercevant au loin le lac au volant de ma voiture, je suis hypnotisée par la beauté de magnifiques dunes blanchâtres et d’intenses reflets lumineux en surface, qui me laissent croire que j’ai atteint une oasis où je vais enfin étancher ma soif et trouver le repos. Mais à peine sortie du véhicule, je suis saisie par une odeur pestilentielle le site est sinistré, dans un environnement désertique et aride, gorgé de sel et de pesticides. Je suis confrontée à un choc esthétique et climatique que je décide de photographier sous la lumière de la lune."
©KristaBoggs
.
Place Poujade Biibliothèque Intercommunale de Gourdon Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92 biblioccqb@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
by photographer Krista Bogg.
“First Trip”
L’événement Exposition Sous la surface, beauté et désillusion de Salton Sea Californie Gourdon a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Gourdon
À voir aussi à Gourdon (Lot)
- Bouriathlon de Gourdon Kiosque à musique Gourdon 29 juin 2026
- Marché des Producteurs de Pays Bienvenue à la Ferme à Gourdon Kiosque Gourdon 2 juillet 2026
- Spectacle clownesque à Gourdon Gourdon 4 juillet 2026
- Summer Yoga avec AnneCha Gourdon 6 juillet 2026
- Lud’Ambule, rallye dans la cité médiévale Gourdon 7 juillet 2026