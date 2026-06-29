Exposition Sous la surface, beauté et désillusion de Salton Sea Californie Place Poujade Gourdon

Gourdon

Exposition Sous la surface, beauté et désillusion de Salton Sea Californie

Place Poujade Biibliothèque Intercommunale de Gourdon Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-02

par la photographe Krista Bogg.

"Premier voyage

par la photographe Krista Bogg.

"Premier voyage. En apercevant au loin le lac au volant de ma voiture, je suis hypnotisée par la beauté de magnifiques dunes blanchâtres et d’intenses reflets lumineux en surface, qui me laissent croire que j’ai atteint une oasis où je vais enfin étancher ma soif et trouver le repos. Mais à peine sortie du véhicule, je suis saisie par une odeur pestilentielle le site est sinistré, dans un environnement désertique et aride, gorgé de sel et de pesticides. Je suis confrontée à un choc esthétique et climatique que je décide de photographier sous la lumière de la lune."

©KristaBoggs

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Place Poujade Biibliothèque Intercommunale de Gourdon Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92 biblioccqb@gmail.com

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English :

by photographer Krista Bogg.

“First Trip”

L’événement Exposition Sous la surface, beauté et désillusion de Salton Sea Californie Gourdon a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Gourdon