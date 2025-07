Lud’Ambule, Rallye dans la Cité Médiévale Gourdon

Lud’Ambule, Rallye dans la Cité Médiévale Gourdon mercredi 9 juillet 2025.

Lud’Ambule, Rallye dans la Cité Médiévale

Départ à l’Office de Tourisme Gourdon Lot

Début : 2025-07-09 10:30:00

fin : 2025-07-09 12:15:00

2025-07-09 2025-07-16 2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20

Une expérience ludique à vivre en famille, lors d’un rallye piloté par Eliza, dans la Cité Médiévale de Gourdon ! Votre carnet de route en poche, les indices de notre guide et quelques accessoires vous aideront à trouver les clés pour ouvrir les portes du temps et dénicher les drapiers perdus…

Rendez vous à l’office de tourisme pour la billetterie et le départ.

Pour toute la famille, petits et grands une découverte originale de la cité médiévale, patrimoine, jeux, partage, défis, énigmes au rendez-vous.

Rallye soumis à conditions de quotas minimum et maximum, pensez à réserver ! 22 .

Départ à l’Office de Tourisme Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 27 52 50

English :

A fun experience to live with the family, during a rally driven by Eliza, in the Medieval City of Gourdon! Your road book in your pocket, the clues of our guide and some accessories will help you to find the keys to open the doors of time and to find the lost drapers…

German :

Ein spielerisches Erlebnis für die ganze Familie, bei einer von Eliza gesteuerten Rallye durch die mittelalterliche Stadt Gourdon! Mit Ihrem Reisetagebuch in der Tasche, den Hinweisen aus unserem Reiseführer und einigen Accessoires werden Sie die Schlüssel finden, um die Tore der Zeit zu öffnen und die verlorenen Tuchmacher aufzuspüren…

Italiano :

Un’esperienza divertente per tutta la famiglia, durante una manifestazione guidata da Eliza, nella città medievale di Gourdon! Con il vostro diario di bordo in tasca, gli indizi della nostra guida e alcuni accessori vi aiuteranno a trovare le chiavi per aprire le porte del tempo e riportare alla luce i drappieri perduti…

Espanol :

¡Una experiencia divertida para toda la familia, durante un rally dirigido por Eliza, en la ciudad medieval de Gourdon! Con su cuaderno de bitácora en el bolsillo, las pistas de nuestra guía y algunos accesorios le ayudarán a encontrar las llaves para abrir las puertas del tiempo y desenterrar a los pañeros perdidos…

L’événement Lud’Ambule, Rallye dans la Cité Médiévale Gourdon a été mis à jour le 2025-06-27 par OT Gourdon