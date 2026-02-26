Marché des Producteurs de Pays Bienvenue à la Ferme à Gourdon Kiosque Gourdon

Gourdon

Marché des Producteurs de Pays Bienvenue à la Ferme à Gourdon

Kiosque Allée de la République Gourdon Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 08:00:00

fin : 2026-08-20 12:00:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Les Marchés des Producteurs de Pays garantissent des produits en direct, du producteur au consommateur, avec en prime, la convivialité et l'échange

Les Marchés des Producteurs de Pays garantissent des produits en direct, du producteur au consommateur, avec en prime, la convivialité et l'échange. Réservés exclusivement aux producteurs fermiers ou artisans, les Marchés des producteurs de Pays sont des lieux d'accueil chaleureux et colorés. Ils valorisent pleinement la richesse et la diversité de nos terroirs.

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Kiosque Allée de la République Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 27 01 10

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English :

Les Marchés des Producteurs de Pays guarantee direct produce, from producer to consumer, with the added bonus of conviviality and exchange

L’événement Marché des Producteurs de Pays Bienvenue à la Ferme à Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-02-26 par OT Gourdon