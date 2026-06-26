Tournoi rugby à 5 féminin à Gourdon STADE LOUIS DELPECH Gourdon
Tournoi rugby à 5 féminin à Gourdon STADE LOUIS DELPECH Gourdon mercredi 1 juillet 2026.
Gourdon
Tournoi rugby à 5 féminin à Gourdon
STADE LOUIS DELPECH 7 Avenue Marc Baudru Gourdon Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 19:00:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Viens essayer le rugby ! Tournoi de rugby à 5 pour découvrir l'univers du ballon ovale esprit d'équipe et convivialité, du partage, de la bonne humeur
Viens essayer le rugby ! Tournoi de rugby à 5 pour découvrir l'univers du ballon ovale esprit d'équipe et convivialité, du partage, de la bonne humeur. Le rugby sans plaquage 100 % plaisir.
Tous niveaux, tous profils. Les débutantes sont les bienvenues.
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STADE LOUIS DELPECH 7 Avenue Marc Baudru Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 37 66 48 11
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English :
Come try rugby! A 5-a-side rugby tournament to discover the world of rugby: team spirit and camaraderie, sharing, and good cheer
L’événement Tournoi rugby à 5 féminin à Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Gourdon
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