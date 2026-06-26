Tournoi rugby à 5 féminin à Gourdon STADE LOUIS DELPECH Gourdon

Gourdon

Tournoi rugby à 5 féminin à Gourdon

STADE LOUIS DELPECH 7 Avenue Marc Baudru Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 19:00:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Viens essayer le rugby ! Tournoi de rugby à 5 pour découvrir l'univers du ballon ovale esprit d'équipe et convivialité, du partage, de la bonne humeur

Viens essayer le rugby ! Tournoi de rugby à 5 pour découvrir l'univers du ballon ovale esprit d'équipe et convivialité, du partage, de la bonne humeur. Le rugby sans plaquage 100 % plaisir.

Tous niveaux, tous profils. Les débutantes sont les bienvenues.

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STADE LOUIS DELPECH 7 Avenue Marc Baudru Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 37 66 48 11

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English :

Come try rugby! A 5-a-side rugby tournament to discover the world of rugby: team spirit and camaraderie, sharing, and good cheer

L’événement Tournoi rugby à 5 féminin à Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Gourdon