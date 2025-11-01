Atelier Pêche Nature Sur la digue Gourdon

Atelier Pêche Nature

Sur la digue Plan d’Eau de Laumel Gourdon Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Viens découvrir le monde de la pêche et apprendre les différentes techniques ! Ta mission devenir autonome et responsable vis à vis de la Nature et des autres usagers du milieu aquatique.

Sur la digue Plan d’Eau de Laumel Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 27 52 50 info@tourisme-gourdon.com

English :

Come and discover the world of fishing and learn the different techniques! Your mission: to become autonomous and responsible towards Nature and other users of the aquatic environment.

German :

Entdecke die Welt des Angelns und lerne die verschiedenen Techniken kennen! Deine Aufgabe: Werde selbstständig und verantwortungsbewusst gegenüber der Natur und den anderen Wassernutzern.

Italiano :

Venite a scoprire il mondo della pesca e imparate le diverse tecniche! La vostra missione: diventare indipendenti e responsabili nei confronti della natura e degli altri utenti dell’ambiente acquatico.

Espanol :

¡Ven a descubrir el mundo de la pesca y aprende las diferentes técnicas! Tu misión: ser autónomo y responsable con la naturaleza y los demás usuarios del medio acuático.

