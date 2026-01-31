Les Jeudis de Gourdon Gourdon
Les Jeudis de Gourdon Gourdon jeudi 9 juillet 2026.
Gourdon
Les Jeudis de Gourdon
Tour de Ville Gourdon Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-08-13 23:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Tous les jeudis de l'été, à partir du 9 Juillet et jusqu'au 27 Août 2026, sur le tour de ville réservé aux piétons à cette occasion
Tous les jeudis de l'été, à partir du 9 Juillet et jusqu'au 27 Août 2026, sur le tour de ville réservé aux piétons à cette occasion. Déambulations, spectacles, théâtre de rue … De jolies animations vous attendent !
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Tour de Ville Gourdon 46300 Lot Occitanie animetvous46@gmail.com
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English :
Every Thursday throughout the summer, from July 9 to August 27, 2026, on the city tour reserved for pedestrians on this occasion
L’événement Les Jeudis de Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Gourdon
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