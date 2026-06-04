Open de Tennis de Gourdon Gourdon
Open de Tennis de Gourdon Gourdon dimanche 12 juillet 2026.
Gourdon
Open de Tennis de Gourdon
Domaine d’Écoute s’il Pleut Gourdon Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-12
Tournoi d'été ! Juges arbitres Alain Regost (JAT2)
Tournoi d'été ! Juges arbitres Alain Regost (JAT2)
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Domaine d’Écoute s’il Pleut Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 37 66 18 tc.gourdon@fft.fr
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English :
Summer tournament ! Referees Alain Regost (JAT2)
L’événement Open de Tennis de Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Gourdon
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