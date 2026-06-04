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Open de Tennis de Gourdon Gourdon

Open de Tennis de Gourdon Gourdon

Open de Tennis de Gourdon Gourdon dimanche 12 juillet 2026.

Adresse : Domaine d'Écoute s'il Pleut

Ville : 46300 Gourdon

Département : Lot

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Tarif : 12 12 Général

Gourdon

Open de Tennis de Gourdon

Domaine d’Écoute s’il Pleut Gourdon Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-12

Tournoi d'été ! Juges arbitres Alain Regost (JAT2)

Tournoi d'été ! Juges arbitres Alain Regost (JAT2)

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Domaine d’Écoute s’il Pleut Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 37 66 18  tc.gourdon@fft.fr

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English :

Summer tournament ! Referees Alain Regost (JAT2)

L’événement Open de Tennis de Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Gourdon

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