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Cycle d’Ateliers  »Libérez les pelouses » Gourdon

Cycle d’Ateliers  »Libérez les pelouses » Gourdon

Cycle d’Ateliers  »Libérez les pelouses » Gourdon mercredi 22 avril 2026.

Adresse : Place Noël Poujade

Ville : 46300 Gourdon

Département : Lot

Début : 2026-04-22T17:30:00

Fin : 2026-04-22T

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Gourdon

Cycle d’Ateliers  »Libérez les pelouses »

Place Noël Poujade Gourdon Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 17:30:00
fin : 2026-04-29

Date(s) :
2026-04-22 2026-04-29

Afin de préparer la manif des Cubiténistes lors de la Biennale ''Végétal!''

Afin de préparer la manif des Cubiténistes lors de la Biennale ''Végétal!''. Ateliers ouverts à tous.

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Place Noël Poujade Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92  bibliotheque@ccqb.fr

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English :

In preparation for the Cubiténistes demonstration at the Biennale ''Végétal!''

L’événement Cycle d’Ateliers  »Libérez les pelouses » Gourdon a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Gourdon

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