Cycle d’Ateliers »Libérez les pelouses » Gourdon
Cycle d’Ateliers »Libérez les pelouses » Gourdon mercredi 22 avril 2026.
Gourdon
Cycle d’Ateliers »Libérez les pelouses »
Place Noël Poujade Gourdon Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 17:30:00
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-22 2026-04-29
Afin de préparer la manif des Cubiténistes lors de la Biennale ''Végétal!''
Afin de préparer la manif des Cubiténistes lors de la Biennale ''Végétal!''. Ateliers ouverts à tous.
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Place Noël Poujade Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92 bibliotheque@ccqb.fr
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English :
In preparation for the Cubiténistes demonstration at the Biennale ''Végétal!''
L’événement Cycle d’Ateliers »Libérez les pelouses » Gourdon a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Gourdon
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