Gourdon

Cycle d’Ateliers »Libérez les pelouses »

Place Noël Poujade Gourdon Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 17:30:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-22 2026-04-29

Afin de préparer la manif des Cubiténistes lors de la Biennale ''Végétal!''

Afin de préparer la manif des Cubiténistes lors de la Biennale ''Végétal!''. Ateliers ouverts à tous.

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Place Noël Poujade Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92 bibliotheque@ccqb.fr

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English :

In preparation for the Cubiténistes demonstration at the Biennale ''Végétal!''

L’événement Cycle d’Ateliers »Libérez les pelouses » Gourdon a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Gourdon