Gourdon

Biennale Végétal Entre mains et brins la magie de la vannerie

salle des Pargueminiers Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:30:00

fin : 2026-05-10 18:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Dans le cadre de la biennale "Végétal", le Comité d'Animation Culturelle de Gourdon propose une exposition dédiée à la vannerie et des démonstrations de vanniers.

Ce salon est intitulé "Entre mains et brins la magie de la vannerie" .

Quinze vanniers professionnels seront présents .

Dans le cadre de la biennale "Végétal", le Comité d'Animation Culturelle de Gourdon propose une exposition dédiée à la vannerie et des démonstrations de vanniers.

Ce salon est intitulé "Entre mains et brins la magie de la vannerie" .

Quinze vanniers professionnels seront présents .

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salle des Pargueminiers Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 68 29 60 09

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English :

As part of the biennial "Végétal", the Comité d'Animation Culturelle de Gourdon is offering an exhibition dedicated to basketry and demonstrations by basket makers.

This exhibition is entitled "Entre mains et brins la magie de la vannerie" .

Fifteen professional basket makers will be present.

L’événement Biennale Végétal Entre mains et brins la magie de la vannerie Gourdon a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Gourdon