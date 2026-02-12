Biennale de Gourdon Végétal

Gourdon Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-01

Pour sa 7ème édition, la ville de Gourdon accueillera un nouveau matériau: Végétal

Pour sa 7ème édition, la ville de Gourdon accueillera un nouveau matériau: Végétal. Deux semaine et demie de découvertes et de rencontres.

.

Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 68 29 60 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For its 7th edition, the town of Gourdon will welcome a new material: Végétal

L’événement Biennale de Gourdon Végétal Gourdon a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Gourdon