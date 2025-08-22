Tour du Lot Tronçon 1 de Gourdon à Martel par Rocamadour Gourdon Lot

Tour du Lot Tronçon 1 de Gourdon à Martel par Rocamadour

Tour du Lot Tronçon 1 de Gourdon à Martel par Rocamadour 20 Boulevard des Martyrs 46300 Gourdon Lot Occitanie

Durée : 240 Distance : 50000.0 Tarif :

Randonnez en itinérance et à votre rythme !

Riche de ses petites routes tranquilles et d’un maillage de sentiers, le Lot offre un espace privilégié à ceux qui prennent le temps de circuler et de s’arrêter… pour regarder.

Tout d’abord découverte de la Bouriane par la vallée du Bléou, des chemins sablonneux et la châtaigneraie, puis le Causse central, univers minéral avec son architecture si typique, changement de décor avec la vallée de l’Ouysse et le canyon de l’Alzou, la cité verticale de Rocamadour puis la vallée de la Dordogne et ses noyeraies pour terminer ce tronçon par le Causse de Martel.

English :

Hike at your own pace!

Rich in small quiet roads and a network of paths, the Lot offers a privileged space to those who take the time to walk and stop… to look.

First of all, discover the Bouriane via the Bléou valley, sandy paths and the chestnut grove, then the Central Causse, a mineral universe with its typical architecture, change of scenery with the Ouysse valley and the Alzou canyon, the vertical city of Rocamadour then the Dordogne valley and its walnut groves to finish this section with the Causse de Martel.

Deutsch :

Wandern Sie auf Wanderwegen und in Ihrem eigenen Rhythmus!

Der Lot ist reich an kleinen, ruhigen Straßen und einem Netz von Wanderwegen und bietet einen privilegierten Raum für diejenigen, die sich die Zeit nehmen, um herumzufahren und anzuhalten… um zu schauen.

Zunächst entdecken Sie die Bouriane durch das Tal des Bléou, sandige Wege und Kastanienwälder, dann das Causse Central, ein mineralisches Universum mit seiner so typischen Architektur, einen Szenenwechsel mit dem Tal der Ouysse und dem Canyon des Alzou, die vertikale Stadt Rocamadour, dann das Tal der Dordogne und seine Walnusswälder, um diesen Abschnitt mit dem Causse de Martel abzuschließen.

Italiano :

Escursioni al proprio ritmo!

Con le sue stradine tranquille e la rete di sentieri, il Lot offre uno spazio privilegiato a chi si prende il tempo di camminare e di fermarsi a guardarsi intorno.

Prima di tutto, scoprite la Bouriane attraverso la valle del Bléou, i sentieri sabbiosi e il castagneto, poi la Causse Centrale, un universo minerale con la sua architettura tipica, un cambio di scenario con la valle dell’Ouysse e il canyon dell’Alzou, la città verticale di Rocamadour, quindi la valle della Dordogna e i suoi noceti, per concludere questa sezione con la Causse de Martel.

Español :

Camine a su propio ritmo

Con sus callejuelas tranquilas y una red de caminos, el Lot ofrece un espacio privilegiado a quienes se toman el tiempo de pasear y detenerse a observar.

En primer lugar, descubra la Bouriane a través del valle del Bléou, los senderos de arena y el castañar, luego la Causse Central, un universo mineral con su arquitectura típica, un cambio de escenario con el valle del Ouysse y el cañón del Alzou, la ciudad vertical de Rocamadour, luego el valle de la Dordoña y sus nogales, para terminar este tramo con la Causse de Martel.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-23 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot