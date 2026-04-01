Gourdon

Exposition-Jeu Arborescence »

Place Noël Poujade Gourdon Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 14:30:00

fin : 2026-04-25 15:30:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-24 2026-04-25

jeu collaboratif créé par l'association de médiation scientifique Délires d'Encre,autour du biomimétisme

jeu collaboratif créé par l'association de médiation scientifique Délires d'Encre,autour du biomimétisme. Connaissez-vous l'histoire d'Icare, ce jeune garçon de la Grèce antique qui rêvait de voler dans les airs ? Après avoir observé le vol majestueux des oiseaux. Approchez-vous de l'arbre et découvrez quantité d'inventions inspirées du vivant !

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Place Noël Poujade Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92 bibliotheque@ccqb.fr

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English :

collaborative game created by the scientific mediation association Délires d'Encre,aaround biomimicry

L’événement Exposition-Jeu Arborescence » Gourdon a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Gourdon