Exposition-Jeu Arborescence » Gourdon
Exposition-Jeu Arborescence » Gourdon vendredi 17 avril 2026.
Gourdon
Exposition-Jeu Arborescence »
Place Noël Poujade Gourdon Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 14:30:00
fin : 2026-04-25 15:30:00
Date(s) :
2026-04-17 2026-04-24 2026-04-25
jeu collaboratif créé par l'association de médiation scientifique Délires d'Encre,autour du biomimétisme
jeu collaboratif créé par l'association de médiation scientifique Délires d'Encre,autour du biomimétisme. Connaissez-vous l'histoire d'Icare, ce jeune garçon de la Grèce antique qui rêvait de voler dans les airs ? Après avoir observé le vol majestueux des oiseaux. Approchez-vous de l'arbre et découvrez quantité d'inventions inspirées du vivant !
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Place Noël Poujade Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92 bibliotheque@ccqb.fr
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English :
collaborative game created by the scientific mediation association Délires d'Encre,aaround biomimicry
L’événement Exposition-Jeu Arborescence » Gourdon a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Gourdon
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