Derby Eventing Challenge du Lot Gourdon
Derby Eventing Challenge du Lot Gourdon dimanche 10 mai 2026.
Derby Eventing Challenge du Lot
Roquemeyrine Gourdon Lot
Gratuit
Gratuit
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
2026-05-10
2026-05-10
Au coeur du centre équestre de l'ACE de Gourdon participez ou venez découvrir la discipline derb'éventing du sport équestre.
Roquemeyrine Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 07 85 22 17 contact@ace-lotequitation.com
English :
At the heart of the ACE equestrian center in Gourdon take part or come and discover the derb'éventing discipline of equestrian sport.
L’événement Derby Eventing Challenge du Lot Gourdon a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Gourdon