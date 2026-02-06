Derby Eventing Challenge du Lot

Roquemeyrine Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Au coeur du centre équestre de l'ACE de Gourdon participez ou venez découvrir la discipline derb'éventing du sport équestre.

Au coeur du centre équestre de l'ACE de Gourdon participez ou venez découvrir la discipline derb'éventing du sport équestre.

.

Roquemeyrine Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 07 85 22 17 contact@ace-lotequitation.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the heart of the ACE equestrian center in Gourdon take part or come and discover the derb'éventing discipline of equestrian sport.

L’événement Derby Eventing Challenge du Lot Gourdon a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Gourdon