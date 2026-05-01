Atelier »Ecoprint » Gourdon
Atelier »Ecoprint » Gourdon samedi 9 mai 2026.
Gourdon
Atelier »Ecoprint »
Bibliothèque de Gourdon Gourdon Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 16:00:00
Date(s) :
2026-05-09
animé par Sylvie Cambet
animé par Sylvie Cambet
.
Bibliothèque de Gourdon Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92 biblioccqb@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
animated by Sylvie Cambet
L’événement Atelier »Ecoprint » Gourdon a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Gourdon
À voir aussi à Gourdon (Lot)
- Biennale Végétal Entre mains et brins la magie de la vannerie Gourdon 9 mai 2026
- Derby Eventing Challenge du Lot Gourdon 10 mai 2026
- Concert Requiem pro Silentio par l’ensemble vocal Le Remède de Fortune Gourdon 11 mai 2026
- Atelier en chemin Gourdon 23 mai 2026
- Exposition d’artistes amateurs Église des Cordeliers Gourdon 30 mai 2026