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Atelier  »Ecoprint » Gourdon

Atelier  »Ecoprint » Gourdon

Atelier  »Ecoprint » Gourdon samedi 9 mai 2026.

Adresse : Bibliothèque de Gourdon

Ville : 46300 Gourdon

Département : Lot

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Gourdon

Atelier  »Ecoprint »

Bibliothèque de Gourdon Gourdon Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 16:00:00

Date(s) :
2026-05-09

animé par Sylvie Cambet

animé par Sylvie Cambet

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Bibliothèque de Gourdon Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92  biblioccqb@gmail.com

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English :

animated by Sylvie Cambet

L’événement Atelier  »Ecoprint » Gourdon a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Gourdon

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