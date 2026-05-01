Gourdon

Atelier »Ecoprint »

Bibliothèque de Gourdon Gourdon Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 16:00:00

Date(s) :

2026-05-09

animé par Sylvie Cambet

animé par Sylvie Cambet

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Bibliothèque de Gourdon Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92 biblioccqb@gmail.com

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animated by Sylvie Cambet

L’événement Atelier »Ecoprint » Gourdon a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Gourdon