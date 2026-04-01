Gourdon

Conférence autour de Tintin au cinéma l’Atalante à Gourdon

4 Boulevard des Martyrs Gourdon Lot

Tarif : 8 – 8 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Venez vous immerger dans le monde d'Hergé

Venez vous immerger dans le monde d'Hergé. Éminent écrivain, journaliste et humoriste, Albert Algoud s'appuie sur sa profonde culture tintinophile pour "démasquer" Tintin est-il un super-héros ? M. Algoud partagera les différents niveaux de lecture des aventures de Tintin et expliquera comment ce héros de BD continue de marquer notre imaginaire plus de quarante ans après la mort de son créateur.

Au profit de la Maisons des autistes de Martel.

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4 Boulevard des Martyrs Gourdon 46300 Lot Occitanie lions-gourdonenquercy@myassoc.org

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English :

Come and immerse yourself in the world of'Hergé

L’événement Conférence autour de Tintin au cinéma l’Atalante à Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Gourdon