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Conférence  »Le toucher, un sens aux bienfaits étonnants » Gourdon

Conférence  »Le toucher, un sens aux bienfaits étonnants » Gourdon

Conférence  »Le toucher, un sens aux bienfaits étonnants » Gourdon vendredi 17 avril 2026.

Adresse : Place Noël Poujade

Ville : 46300 Gourdon

Département : Lot

Début : 2026-04-17T18:30:00

Fin : 2026-04-17T

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Gourdon

Conférence  »Le toucher, un sens aux bienfaits étonnants »

Place Noël Poujade Gourdon Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 18:30:00
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-17

Conférence de Zoé Husson, neuroscientifique.

Conférence de Zoé Husson, neuroscientifique.

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Place Noël Poujade Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92  bibliotheque@ccqb.fr

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English :

Conference by Zoé Husson, neuroscientist.

L’événement Conférence  »Le toucher, un sens aux bienfaits étonnants » Gourdon a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Gourdon

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