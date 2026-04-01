Conférence »Le toucher, un sens aux bienfaits étonnants » Gourdon
Conférence »Le toucher, un sens aux bienfaits étonnants » Gourdon vendredi 17 avril 2026.
Gourdon
Conférence »Le toucher, un sens aux bienfaits étonnants »
Place Noël Poujade Gourdon Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 18:30:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Conférence de Zoé Husson, neuroscientifique.
Conférence de Zoé Husson, neuroscientifique.
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Place Noël Poujade Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92 bibliotheque@ccqb.fr
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English :
Conference by Zoé Husson, neuroscientist.
L’événement Conférence »Le toucher, un sens aux bienfaits étonnants » Gourdon a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Gourdon
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