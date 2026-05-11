Concert Vespa Cougourdon Orchestra Gourdon
Concert Vespa Cougourdon Orchestra Gourdon jeudi 14 mai 2026.
Gourdon
Concert Vespa Cougourdon Orchestra
Jardins du Sénéchal Gourdon Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 20:30:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Dans le cadre de la Biennale artistique ''Végétal'' La Vespa ("guêpe" en occitan) s'empare de la tradition du carnaval de Nice et la fait sienne, surgit au coin d'une rue comme le loup sort du bois, clique d'épouvantails dépenaillés, bariolés, au son si particulier de leurs trompes et des tambours.C'est plus qu'un spectacle, plus qu'un concert: c'est une cérémonie, un hommage à la fête et aux coutumes tribale
Dans le cadre de la Biennale artistique ''Végétal'' La Vespa ("guêpe" en occitan) s'empare de la tradition du carnaval de Nice et la fait sienne, surgit au coin d'une rue comme le loup sort du bois, clique d'épouvantails dépenaillés, bariolés, au son si particulier de leurs trompes et des tambours.C'est plus qu'un spectacle, plus qu'un concert: c'est une cérémonie, un hommage à la fête et aux coutumes tribale. Venez très nombreuses et nombreux assister à cette événement exceptionnel à Gourdon !
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Jardins du Sénéchal Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 26 11
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English :
As part of the artistic biennial ''Végétal'' The Vespa ("wasp" in Occitan) takes the tradition of the Nice carnival and makes it its own, appearing at the corner of a street like the wolf comes out of the wood, rattling scarecrows ragged, brightly colored, to the distinctive sound of their horns and drums.It's more than a show, more than a concert: it's a ceremony, a tribute to tribal festivities and customs
L’événement Concert Vespa Cougourdon Orchestra Gourdon a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Gourdon
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