Lecture et rencontre avec Lucile Leloup Librairie Des Livres et Vous Gourdon
Lecture et rencontre avec Lucile Leloup Librairie Des Livres et Vous Gourdon samedi 16 mai 2026.
Gourdon
Lecture et rencontre avec Lucile Leloup
Librairie Des Livres et Vous 25 bd Mainiol Gourdon Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 17:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Venez à la rencontre de Lucile Leloup à la librairie Des Livres et Vous
Venez à la rencontre de Lucile Leloup à la librairie Des Livres et Vous.
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Librairie Des Livres et Vous 25 bd Mainiol Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 29 09
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Meet Lucile Leloup at Des Livres et Vous bookstore
L’événement Lecture et rencontre avec Lucile Leloup Gourdon a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Gourdon
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