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Lecture et rencontre avec Lucile Leloup Librairie Des Livres et Vous Gourdon

Lecture et rencontre avec Lucile Leloup Librairie Des Livres et Vous Gourdon

Lecture et rencontre avec Lucile Leloup Librairie Des Livres et Vous Gourdon samedi 16 mai 2026.

Lieu : Librairie Des Livres et Vous

Adresse : 25 bd Mainiol

Ville : 46300 Gourdon

Département : Lot

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit

Gourdon

Lecture et rencontre avec Lucile Leloup

Librairie Des Livres et Vous 25 bd Mainiol Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 17:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Venez à la rencontre de Lucile Leloup à la librairie Des Livres et Vous

Venez à la rencontre de Lucile Leloup à la librairie Des Livres et Vous.

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Librairie Des Livres et Vous 25 bd Mainiol Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 29 09 

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English :

Meet Lucile Leloup at Des Livres et Vous bookstore

L’événement Lecture et rencontre avec Lucile Leloup Gourdon a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Gourdon

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