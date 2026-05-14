Lecture et rencontre avec Lucile Leloup Librairie Des Livres et Vous Gourdon

Gourdon

Lecture et rencontre avec Lucile Leloup

Librairie Des Livres et Vous 25 bd Mainiol Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 17:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Venez à la rencontre de Lucile Leloup à la librairie Des Livres et Vous

Venez à la rencontre de Lucile Leloup à la librairie Des Livres et Vous.

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Librairie Des Livres et Vous 25 bd Mainiol Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 29 09

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English :

Meet Lucile Leloup at Des Livres et Vous bookstore

L’événement Lecture et rencontre avec Lucile Leloup Gourdon a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Gourdon