Gourdon

Atelier d’Art Thérapie » Le paysage métaphorique intérieur »

Place Noël Poujade Gourdon Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 14:00:00

fin : 2026-05-28 16:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Créer pour cultiver son bien-être

Créer pour cultiver son bien-être. Travail avec argile.

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Place Noël Poujade Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92 biblioccqb@gmail.com

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English :

Creating for well-being

L’événement Atelier d’Art Thérapie » Le paysage métaphorique intérieur » Gourdon a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Gourdon