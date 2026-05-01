Atelier d’Art Thérapie » Le paysage métaphorique intérieur » Gourdon
Atelier d’Art Thérapie » Le paysage métaphorique intérieur » Gourdon jeudi 28 mai 2026.
Gourdon
Atelier d’Art Thérapie » Le paysage métaphorique intérieur »
Place Noël Poujade Gourdon Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 14:00:00
fin : 2026-05-28 16:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Créer pour cultiver son bien-être
Créer pour cultiver son bien-être. Travail avec argile.
.
Place Noël Poujade Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92 biblioccqb@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Creating for well-being
L’événement Atelier d’Art Thérapie » Le paysage métaphorique intérieur » Gourdon a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Gourdon