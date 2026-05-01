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Atelier d’Art Thérapie  » Le paysage métaphorique intérieur » Gourdon

Atelier d’Art Thérapie  » Le paysage métaphorique intérieur » Gourdon

Atelier d’Art Thérapie  » Le paysage métaphorique intérieur » Gourdon jeudi 28 mai 2026.

Adresse : Place Noël Poujade

Ville : 46300 Gourdon

Département : Lot

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Gourdon

Atelier d’Art Thérapie  » Le paysage métaphorique intérieur »

Place Noël Poujade Gourdon Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 14:00:00
fin : 2026-05-28 16:00:00

Date(s) :
2026-05-28

Créer pour cultiver son bien-être

Créer pour cultiver son bien-être. Travail avec argile.

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Place Noël Poujade Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92  biblioccqb@gmail.com

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Creating for well-being

L’événement Atelier d’Art Thérapie  » Le paysage métaphorique intérieur » Gourdon a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Gourdon

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