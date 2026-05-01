Film documentaire De la résistance à la résilience Espace Animations Montcuq-en-Quercy-Blanc

Montcuq-en-Quercy-Blanc

Film documentaire De la résistance à la résilience

Espace Animations Allée des Marronniers Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Dix ans après le tournage de "Qu’est-ce qu’on attend ?", qui a été projeté dans plus de 1000 cinémas, Mme Marie Monique Robin est retournée à Ungersheim

Dix ans après le tournage de "Qu’est-ce qu’on attend ?", qui a été projeté dans plus de 1000 cinémas, Mme Marie Monique Robin est retournée à Ungersheim. Championne internationale des villes en transition, la petite commune alsacienne a réussi son pari atteindre l’autonomie énergétique (électricité, chauffage), tout en renforçant son autonomie alimentaire, à l’aide d’une régie agricole qui emploie aujourd’hui quatre maraîchers municipaux, et d’une épicerie solidaire installée dans un bâtiment à énergie positive. Grâce à son programme de plantation d’arbres et de haies, son territoire est aussi devenu un hotspot de la biodiversité en Alsace.

.

Espace Animations Allée des Marronniers Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ten years after the filming of "Qu’est-ce qu’on attend ?", which was screened in over 1,000 cinemas, Mme Marie Monique Robin returned to Ungersheim

L’événement Film documentaire De la résistance à la résilience Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-05-11 par OT CVL Castelnau-Montratier