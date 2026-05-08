Montcuq-en-Quercy-Blanc

Levé de l’autre pied une comédie de Vincent Dionisio

27 Allée des Marronniers Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 15:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Le comité de jumelage de Montcuq vous présente une comédie de Vincent Dionisio "Levé de l'autre pied" par la troupe de l'Amicale Laïque de Tournon d'Agenais.

Le comité de jumelage de Montcuq vous présente une comédie de Vincent Dionisio "Levé de l'autre pied" par la troupe de l'Amicale Laïque de Tournon d'Agenais.

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27 Allée des Marronniers Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 31 80 05

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English :

The Montcuq twinning committee presents a comedy by Vincent Dionisio: "Levé de l'autre pied" by the troupe of the Amicale Laïque de Tournon d'Agenais.

L’événement Levé de l’autre pied une comédie de Vincent Dionisio Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Cahors Vallée du Lot