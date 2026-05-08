Levé de l’autre pied une comédie de Vincent Dionisio Montcuq-en-Quercy-Blanc
Levé de l’autre pied une comédie de Vincent Dionisio Montcuq-en-Quercy-Blanc dimanche 17 mai 2026.
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Levé de l’autre pied une comédie de Vincent Dionisio
27 Allée des Marronniers Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 15:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Le comité de jumelage de Montcuq vous présente une comédie de Vincent Dionisio "Levé de l'autre pied" par la troupe de l'Amicale Laïque de Tournon d'Agenais.
Le comité de jumelage de Montcuq vous présente une comédie de Vincent Dionisio "Levé de l'autre pied" par la troupe de l'Amicale Laïque de Tournon d'Agenais.
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27 Allée des Marronniers Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 31 80 05
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English :
The Montcuq twinning committee presents a comedy by Vincent Dionisio: "Levé de l'autre pied" by the troupe of the Amicale Laïque de Tournon d'Agenais.
L’événement Levé de l’autre pied une comédie de Vincent Dionisio Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Cahors Vallée du Lot
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