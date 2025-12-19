Lecture à voix nue à la Librairie Livres Books & Co Montcuq-en-Quercy-Blanc

Lecture à voix nue à la Librairie Livres Books & Co

Rue du Pendillou Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20

2026-03-20

Elizabeth Masse nous lira des extraits du livre"Lettres non-écrites" de David Geselson Depuis plusieurs années, David Geselson réinvente l’art de l’écrivain public.

Ce comédien et metteur scène se met à l’écoute des gens qui portent une lettre en eux, une lettre qu’ils n’ont jamais pu écrire. Il recueille leurs paroles, écrit la lettre pour eux, et la joue le soir même sur la scène d’un théâtre. Lettres non-écrites, publié aux éditions Le Tripode, rassemble en une anthologie les plus fortes d’entre elles. En mettant ses mots à leur service, David Geselson restitue les voix de toutes ces personnes pour les faire jaillir. Ce sont de nombreux fragments de vie qui nous sont donnés à lire, chacun avec son ton propre, et où tous ont en commun une profonde humanité.

Rue du Pendillou Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 24 35 77 livresbooksandcompany@gmail.com

English :

Elizabeth Masse will read excerpts from the book Lettres non-écrites" by David Geselson For several years, David Geselson has been reinventing the art of the public writer.

This actor and director listens to people who have a letter inside them, a letter they were never able to write

