Spectacle Arthur danse sous l’orage Allée des marronniers Montcuq-en-Quercy-Blanc
Spectacle Arthur danse sous l’orage Allée des marronniers Montcuq-en-Quercy-Blanc mardi 19 mai 2026.
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Spectacle Arthur danse sous l’orage
Allée des marronniers 27 Allée des Marronniers Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 19:00:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Spectacle proposé par Stéréo Tandem et Lézard de la Rue.
Spectacle proposé par Stéréo Tandem et Lézard de la Rue.
.
Allée des marronniers 27 Allée des Marronniers Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie contact@mairiemontcuq.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Show proposed by Stéréo Tandem and Lézard de la Rue.
L’événement Spectacle Arthur danse sous l’orage Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-04-29 par OT CVL Castelnau-Montratier
À voir aussi à Montcuq-en-Quercy-Blanc (Lot)
- Randonnée pédestre avec la Rando Montcuquoise Montcuq-en-Quercy-Blanc 5 mai 2026
- Troc aux plantes à Belmontet Montcuq-en-Quercy-Blanc 8 mai 2026
- Festival de chorales à Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc 13 mai 2026
- Randonnée douce avec la Rando Montcuquoise Montcuq-en-Quercy-Blanc 15 mai 2026
- Lecture à voix nue et vernissage à la Librairie Livres Books & Co Montcuq-en-Quercy-Blanc 15 mai 2026