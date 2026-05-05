Spectacle Arthur danse sous l’orage Allée des marronniers Montcuq-en-Quercy-Blanc

Montcuq-en-Quercy-Blanc

Spectacle Arthur danse sous l’orage

Allée des marronniers 27 Allée des Marronniers Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 19:00:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Spectacle proposé par Stéréo Tandem et Lézard de la Rue.

Spectacle proposé par Stéréo Tandem et Lézard de la Rue.

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Allée des marronniers 27 Allée des Marronniers Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie contact@mairiemontcuq.fr

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English :

Show proposed by Stéréo Tandem and Lézard de la Rue.

L’événement Spectacle Arthur danse sous l’orage Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-04-29 par OT CVL Castelnau-Montratier