Rencontre avec un auteur Gilles Marchand Montcuq-en-Quercy-Blanc
Rencontre avec un auteur Gilles Marchand Montcuq-en-Quercy-Blanc mercredi 24 juin 2026.
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Rencontre avec un auteur Gilles Marchand
6 Place de la Halle aux Grains Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 18:30:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
L'association la Halle aux Livres de Montcuq organise une rencontre avec l'auteur Gilles Marchand (Les promesses orphelines), avec séance de dédicaces.
L'association la Halle aux Livres de Montcuq organise une rencontre avec l'auteur Gilles Marchand (Les promesses orphelines), avec séance de dédicaces.
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6 Place de la Halle aux Grains Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 20 34 37
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English :
L’association la Halle aux Livres de Montcuq is organizing a meeting with author Gilles Marchand (Les promesses orphelines), with signing session.
L’événement Rencontre avec un auteur Gilles Marchand Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cahors Vallée du Lot
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