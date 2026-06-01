Montcuq-en-Quercy-Blanc

Projection du film documentaire Montcuq 1933-1938

6 Place de la Halle aux Grains Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 18:30:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Le réseau des médiathèques du Quercy-Blanc vous invite à venir découvrir le film documentaire "Montcuq 1933-1938" de Michel et Yannice Cand.

Réalisé par Jean-Jacques Pertusot d’après les petits documentaires tournés sur pellicule argentique par Marcel Planacassagne-figure montcuquoise d’avant guerre- entre 1933 et 1938

Le réseau des médiathèques du Quercy-Blanc vous invite à venir découvrir le film documentaire "Montcuq 1933-1938" de Michel et Yannice Cand.

Réalisé par Jean-Jacques Pertusot d’après les petits documentaires tournés sur pellicule argentique par Marcel Planacassagne-figure montcuquoise d’avant guerre- entre 1933 et 1938. Ils nous donnent à voir la vie du village de Montcuq durant ces années à travers divers évènements collectifs comme la Foire, les processions et des scènes plus privées et familiales.

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6 Place de la Halle aux Grains Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 20 34 37

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English :

The Quercy-Blanc media library network invites you to discover the documentary film "Montcuq 1933-1938" by Michel and Yannice Cand.

Directed by Jean-Jacques Pertusot based on the short documentaries shot on silver film by Marcel Planacassagne -a pre-war Montcuq figure- between 1933 and 1938

L’événement Projection du film documentaire Montcuq 1933-1938 Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cahors Vallée du Lot