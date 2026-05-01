Cabrerets

Concert à Cabrerets Harmonie du Grand Cahors

Cabrerets Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 20:30:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Orchestre d’harmonie dépendant du conservatoire du Grand Cahors composé de 74 musiciens amateurs, élèves et professionnels (clarinettes, trompettes, saxophones, flûtes, trombones, basses, instruments à cordes, percussions) dirigé par Gilles Thibault, professeur au conservatoire.

Orchestre d’harmonie dépendant du conservatoire du Grand Cahors composé de 74 musiciens amateurs, élèves et professionnels (clarinettes, trompettes, saxophones, flûtes, trombones, basses, instruments à cordes, percussions) dirigé par Gilles Thibault, professeur au conservatoire.

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Cabrerets 46330 Lot Occitanie +33 6 52 83 59 43 harmoniecahors@gmail.com

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English :

Grand Cahors conservatory wind band featuring 74 amateur, student and professional musicians (clarinets, trumpets, saxophones, flutes, trombones, basses, string instruments, percussion) directed by Gilles Thibault, professor at the conservatory.

L’événement Concert à Cabrerets Harmonie du Grand Cahors Cabrerets a été mis à jour le 2026-05-04 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie