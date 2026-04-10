Défilé de Mammouths Cabrerets
Défilé de Mammouths Cabrerets mardi 14 juillet 2026.
Cabrerets
Défilé de Mammouths
Cabrerets Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Le défilé des mammouths revient ! Et il est encore temps de construire votre mammouth !!! De la dimension que vous voulez, avec les matières et les couleurs que vous souhaitez, et venez rejoindre le grand défilé du 14 juillet après-midi
Le défilé des mammouths revient ! Et il est encore temps de construire votre mammouth !!! De la dimension que vous voulez, avec les matières et les couleurs que vous souhaitez, et venez rejoindre le grand défilé du 14 juillet après-midi.
.
Cabrerets 46330 Lot Occitanie mammouth@objectif-prehistoire.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The mammoth parade is back! And there’s still time to build your mammoth!!! Any size you like, with any materials and colors you like, and come join the great July 14 afternoon parade
L’événement Défilé de Mammouths Cabrerets a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Cabrerets (Lot)
- Conférence Les cabanes en os de mammouth Cabrerets 29 mai 2026
- Ciné-Lot L’incroyable femme des neiges Cabrerets 4 juin 2026
- Fête de la Vannerie Cabrerets 26 juin 2026
- Les moulins produisent de l’énergie hydro-électrique !, Moulin de Cabrerets, Cabrerets 27 juin 2026
- Plantes et Cie pastoralisme et protohistoire Cabrerets 12 septembre 2026