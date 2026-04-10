Cabrerets

Défilé de Mammouths

Cabrerets Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 14:00:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Le défilé des mammouths revient ! Et il est encore temps de construire votre mammouth !!! De la dimension que vous voulez, avec les matières et les couleurs que vous souhaitez, et venez rejoindre le grand défilé du 14 juillet après-midi

Le défilé des mammouths revient ! Et il est encore temps de construire votre mammouth !!! De la dimension que vous voulez, avec les matières et les couleurs que vous souhaitez, et venez rejoindre le grand défilé du 14 juillet après-midi.

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Cabrerets 46330 Lot Occitanie mammouth@objectif-prehistoire.fr

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English :

The mammoth parade is back! And there’s still time to build your mammoth!!! Any size you like, with any materials and colors you like, and come join the great July 14 afternoon parade

L’événement Défilé de Mammouths Cabrerets a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Cahors Vallée du Lot