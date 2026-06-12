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Cinéma en plein air Juste une illusion Cabrerets

Cinéma en plein air Juste une illusion Cabrerets

Cinéma en plein air Juste une illusion Cabrerets mardi 18 août 2026.

Ville : 46330 Cabrerets

Département : Lot

Début : mardi 18 août 2026

Fin : lundi 17 août 2026

Heure de début : 22:00:00

Tarif : 4.5 4.5 Tarif abonné

Cabrerets

Cinéma en plein air Juste une illusion

Cabrerets Lot

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 22:00:00
fin : 2026-08-17

Date(s) :
2026-08-17

Venez assister à cette séance en plein air.

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Cabrerets 46330 Lot Occitanie +33 6 20 74 74 97 

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L’événement Cinéma en plein air Juste une illusion Cabrerets a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cahors Vallée du Lot

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