Cinéma en plein air Juste une illusion Cabrerets
Cinéma en plein air Juste une illusion Cabrerets mardi 18 août 2026.
Cabrerets
Cinéma en plein air Juste une illusion
Cabrerets Lot
Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 22:00:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Venez assister à cette séance en plein air.
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Cabrerets 46330 Lot Occitanie +33 6 20 74 74 97
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L’événement Cinéma en plein air Juste une illusion Cabrerets a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cahors Vallée du Lot
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