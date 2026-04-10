Cabrerets

Objectif Préhistoire Festival du film de Préhistoire

Lieu-dit Pech Merle Cabrerets Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-02

Cette nouvelle édition se prépare activement et les films peuvent encore être inscrits jusqu'au 31 mai.

La recherche de financements est également en cours depuis plusieurs mois avec des demandes de subventions et la recherche de mécénat auprès des entreprises privées locales

Cette nouvelle édition se prépare activement et les films peuvent encore être inscrits jusqu'au 31 mai.

La recherche de financements est également en cours depuis plusieurs mois avec des demandes de subventions et la recherche de mécénat auprès des entreprises privées locales. Mais cela ne suffit pas ! Les organisateurs lancent donc un appel à dons auprès du public.

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Lieu-dit Pech Merle Cabrerets 46330 Lot Occitanie +33 6 73 18 05 46 festival@objectif-prehistoire.fr

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English :

This new edition is being actively prepared and films can still be registered until May 31.

The search for funding has also been underway for several months with grant applications and the search for sponsorship from local private companies

L’événement Objectif Préhistoire Festival du film de Préhistoire Cabrerets a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Cahors Vallée du Lot