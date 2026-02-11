Plantes et Cie pastoralisme et protohistoire Cabrerets
Plantes et Cie pastoralisme et protohistoire
Cabrerets Lot
Début : 2026-09-11 20:30:00
fin : 2026-09-11
2026-09-11
Comprendre le pastoralisme à la protohistoire avec la conférence à 20 h 30 au Pech Merle "Sociétés pastorales les premiers systèmes d’élevage", de Maria Balasse, archéozoologue, directrice de recherche au CNRS, Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris.
Cabrerets 46330 Lot Occitanie +33 5 65 31 27 05
English :
Understand pastoralism in protohistory with the lecture at 8:30 pm at Pech Merle: "Sociétés pastorales les premiers systèmes d?élevage", by Maria Balasse, archaeozoologist, director of research at CNRS, Muséum National d?Histoire Naturelle de Paris.
