Plantes et Cie pastoralisme et protohistoire

Cabrerets Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Comprendre le pastoralisme à la protohistoire avec la conférence à 20 h 30 au Pech Merle "Sociétés pastorales les premiers systèmes d’élevage", de Maria Balasse, archéozoologue, directrice de recherche au CNRS, Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris.

Comprendre le pastoralisme à la protohistoire avec la conférence à 20 h 30 au Pech Merle "Sociétés pastorales les premiers systèmes d’élevage", de Maria Balasse, archéozoologue, directrice de recherche au CNRS, Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris.

.

Cabrerets 46330 Lot Occitanie +33 5 65 31 27 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Understand pastoralism in protohistory with the lecture at 8:30 pm at Pech Merle: "Sociétés pastorales les premiers systèmes d?élevage", by Maria Balasse, archaeozoologist, director of research at CNRS, Muséum National d?Histoire Naturelle de Paris.

L’événement Plantes et Cie pastoralisme et protohistoire Cabrerets a été mis à jour le 2026-02-11 par OT Cahors Vallée du Lot