Les moulins produisent de l’énergie hydro-électrique !, Moulin de Cabrerets, Cabrerets
Les moulins produisent de l’énergie hydro-électrique !, Moulin de Cabrerets, Cabrerets samedi 27 juin 2026.
Les moulins produisent de l’énergie hydro-électrique ! 27 et 28 juin Moulin de Cabrerets Lot
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00
Le moulin de Cabrerets vous propose de découvrir comment ce patrimoine séculaire peut produire facilement de l’énergie verte et renouvelable et en quoi il est bénéfique pour la biodiversité.
A proximité, vous trouverez un parking gratuit avec aire de pique-nique et s’il fait beau, la plage au bord du Célé en contre-bas n’attendra que vous !
Moulin de Cabrerets route du Célé – 46330 CABRERETS Cabrerets 46330 Lot Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0687572633 »}]
Visite de la centrale hydro-électrique du moulin de Cabrerets
Moulin de Cabrerets et le château
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