Les moulins produisent de l’énergie hydro-électrique !, Moulin de Cabrerets, Cabrerets

Les moulins produisent de l’énergie hydro-électrique ! 27 et 28 juin Moulin de Cabrerets Lot

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00

Le moulin de Cabrerets vous propose de découvrir comment ce patrimoine séculaire peut produire facilement de l’énergie verte et renouvelable et en quoi il est bénéfique pour la biodiversité.

A proximité, vous trouverez un parking gratuit avec aire de pique-nique et s’il fait beau, la plage au bord du Célé en contre-bas n’attendra que vous !

Moulin de Cabrerets route du Célé – 46330 CABRERETS Cabrerets 46330 Lot Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0687572633 »}]

Visite de la centrale hydro-électrique du moulin de Cabrerets

Moulin de Cabrerets et le château