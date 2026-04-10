Cabrerets

Fête de la Vannerie

Cabrerets Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

La Fête de la Vannerie met à l’honneur les savoir-faire artisanaux autour de l’osier et de la vannerie

La Fête de la Vannerie met à l’honneur les savoir-faire artisanaux autour de l’osier et de la vannerie. Le public pourra découvrir un marché vannier, des démonstrations de tressage, des ateliers participatifs, une exposition de luminaires, des animations et des concerts. Buvette et restauration sont proposées sur place.

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Cabrerets 46330 Lot Occitanie

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English :

The Fête de la Vannerie showcases wicker and basketry craftsmanship

L’événement Fête de la Vannerie Cabrerets a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Cahors Vallée du Lot