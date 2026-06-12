Cinéma en plein air Marsupilami Cabrerets
Cinéma en plein air Marsupilami Cabrerets mercredi 8 juillet 2026.
Cabrerets
Cinéma en plein air Marsupilami
Cabrerets Lot
Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 22:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Venez assister à cette séance en plein air.
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Cabrerets 46330 Lot Occitanie +33 6 20 74 74 97
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L’événement Cinéma en plein air Marsupilami Cabrerets a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cahors Vallée du Lot
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