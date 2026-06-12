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Marché gourmand et bal populaire à Cabrerets Cabrerets

Marché gourmand et bal populaire à Cabrerets Cabrerets

Marché gourmand et bal populaire à Cabrerets Cabrerets lundi 13 juillet 2026.

Adresse : 57 Le Communal

Ville : 46330 Cabrerets

Département : Lot

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Cabrerets

Marché gourmand et bal populaire à Cabrerets

57 Le Communal Cabrerets Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Le foyer rural de Cabrerets vous invite à son bal et son marché gourmand.

Le foyer rural de Cabrerets vous invite à son bal et son marché gourmand.

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57 Le Communal Cabrerets 46330 Lot Occitanie   villagesenchemain@gmail.com

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English :

The Cabrerets Rural Community Center invites you to its dance and food fair.

L’événement Marché gourmand et bal populaire à Cabrerets Cabrerets a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cahors Vallée du Lot

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