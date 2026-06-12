Marché gourmand et bal populaire à Cabrerets Cabrerets
Marché gourmand et bal populaire à Cabrerets Cabrerets lundi 13 juillet 2026.
Cabrerets
Marché gourmand et bal populaire à Cabrerets
57 Le Communal Cabrerets Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Le foyer rural de Cabrerets vous invite à son bal et son marché gourmand.
Le foyer rural de Cabrerets vous invite à son bal et son marché gourmand.
.
57 Le Communal Cabrerets 46330 Lot Occitanie villagesenchemain@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Cabrerets Rural Community Center invites you to its dance and food fair.
L’événement Marché gourmand et bal populaire à Cabrerets Cabrerets a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Cabrerets (Lot)
- Fête de la Vannerie Cabrerets 26 juin 2026
- Les moulins produisent de l’énergie hydro-électrique !, Moulin de Cabrerets, Cabrerets 27 juin 2026
- Défilé de Mammouths Cabrerets 14 juillet 2026
- Vide-greniers annuel à Cabrerets Place du communal Cabrerets 26 juillet 2026
- Cinéma en plein air Juste une illusion Cabrerets 18 août 2026