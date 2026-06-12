Marché gourmand et bal populaire à Cabrerets Cabrerets lundi 13 juillet 2026.

Cabrerets

Marché gourmand et bal populaire à Cabrerets

57 Le Communal Cabrerets Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Le foyer rural de Cabrerets vous invite à son bal et son marché gourmand.

Le foyer rural de Cabrerets vous invite à son bal et son marché gourmand.

.

57 Le Communal Cabrerets 46330 Lot Occitanie villagesenchemain@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Cabrerets Rural Community Center invites you to its dance and food fair.

L’événement Marché gourmand et bal populaire à Cabrerets Cabrerets a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cahors Vallée du Lot